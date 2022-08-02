معرض نيوم لمدينة المستقبل "ذا لاين" يقدم 50 جولة يومياً للزوار في معايشة للحياة العصرية

وسيحظى معرض نيوم لمدينة المستقبل "ذا لاين" بإقامته بعد محطته الأولى في جدة، في المنطقة الشرقية، ثم العاصمة الرياض. فيما ستُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، حيث ستسهم هذه المساحة الصغيرة مقارنة بالمدن الأخرى في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، كما ستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدنٍ بهذا الحجم.