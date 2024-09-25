"جوازات وأحوال مدنية وأمن عام".. 8 ملايين عملية إلكترونية نفذتها "أبشر" أغسطس الماضي

وعبر منصة أبشر أعمال تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 2.333.000 عملية، حيث تضمنت إصدار 1.139.060 تفويضًا داخليًا وخارجيًا، و404.382 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، و242.617 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 104.761 تأشيرة خروج وعودة، وإضافة 87.353 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وإجراء 71.410 عمليات في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و51.321 عملية نقل خدمات، وإجراء 39.436 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، و33.265 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، وتجديد 31.570 رخصة سير، وإصدار 23.302 شهادة خلو سوابق، و17.333 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و14.655 عملية في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و7.213 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و7.138 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، وإجراء 6.107 عمليات تحديث لمعلومات جواز السفر، و5.482 عملية في الأسلحة الهوائية، و4.069 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و3.861 عملية تعديل مهنة، و3.247 استعلامًا عن معلومات المركبات، 2.909 عمليات إلغاء في خدمة تأشيرة الخروج والعودة، و1.485 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.