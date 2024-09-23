بالمرصاد.. إحباط تهريب وترويج كميات من القات والحشيش والأقراص بجازان وحائل والجوف

تمكنت الجهات الأمنية من منع تهريب 170 كجم قات في جازان، وإحباط ترويج أقراص محظورة في حائل، ومنع ترويج 1.1 كجم حشيش في الجوف.
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على "7" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم "170" كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف؛ لترويجه "1.1" كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.