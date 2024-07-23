لن ينجو كل من تورط.. تحديثات القوانين وإصدار الأنظمة تعزز مسيرة القضاء على الفساد

تأتي التنظيمات والقوانين وتحديثاتها التي تصدر بين فترة وأخرى لتعزز مسيرة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في القضاء على الفساد ومعاقبة الفاسدين، وهو الأمر الذي يتوافق مع مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي أكد أنه لن ينجو كل من تورط في قضية فساد وكان حديثه هذا قبل عدة أعوام ولكنه كان فعلاً قبل أن يحكيه سموه حيث شهدت المملكة حملات مكثفة لتطبيق الأنظمة على المتورطين في قضايا فساد.