القيادة تهنئ رئيس جمهورية فنلندا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.