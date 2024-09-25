الكلية التقنية بمكة المكرمة تحتفل باليوم الوطني بمسيرة وتحية علم وفعاليّات متنوعة

وأشار إلى أنه استذكار لنعم الله علينا وعلى الوطن على مر الأعوام والعقود، فمنذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه)، ومن بعده أبناؤه الملوك البررة، والوطن يسير من خير إلى خير ومن رفعة إلى رفعة. وأعرب عن الحمد والشكر لله على ما أنعم به.