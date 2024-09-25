الكلية التقنية بمكة المكرمة تحتفل باليوم الوطني بمسيرة وتحية علم وفعاليّات متنوعة

احتفلت كلية التقنية بمكة المكرمة باليوم الوطني 94 داخل حرم الكلية، حيث شارك أبناؤنا المتدربون في مسيرة وتحية علم، إلى جانب فعاليّات متنوعة أُقيمت على مسرح الكلية.
وفي هذا السياق، أوضح عميد الكلية، المهندس هاني سندي، أن اعتزازنا واحتفالنا بذكرى اليوم الوطني الرابع والتسعين هو حق مشروع لنا ولكل من وطأت قدمه ثرى هذا الوطن المعطاء.
وأشار إلى أنه استذكار لنعم الله علينا وعلى الوطن على مر الأعوام والعقود، فمنذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه)، ومن بعده أبناؤه الملوك البررة، والوطن يسير من خير إلى خير ومن رفعة إلى رفعة. وأعرب عن الحمد والشكر لله على ما أنعم به.
وتابع: "نحلم ونحقق". أجل، نحلم ونحقق. كيف لا وقد وضع ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وبرعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظهما الله)، رؤية 2030 الطموحة التي تحقق للوطن والمواطن الأحلام.
وأضاف أن هذه الرؤية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، مشيرًا إلى أن هذا اليوم الوطني العظيم هو فرصة لاستذكار المهام المنوطة بنا، وتجديد العزيمة لتحقيق القمم والأحلام بعون الله.
من جانب آخر، قال وكيل الكلية لشؤون المتدربين، هاني العبادي: "أتقدم بخالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولكل أبناء هذا الوطن الغالي بمناسبة اليوم الوطني 94".
وأكد أن هذا اليوم هو فرصة لتذكير أبنائنا بالنعم التي أنعم الله بها علينا، ومن أهمها الوحدة والأمن والاستقرار. وختم بالدعاء بأن يحفظ الله هذه البلاد، وأن يوفق أبناءنا لتحقيق أحلامنا وطموحاتنا.