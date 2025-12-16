حصن بني واقف.. معلم أثري يخلّد صمود قبيلة شاركت النبي ﷺ في غزوة الأحزاب دفاعًا عن المدينة

في خطوة لتعزيز الوعي بالمعالم التاريخية في المدينة المنورة، سلطت وزارة الحج والعمرة الضوء على حصن بني واقف، أحد الحصون الأثرية التي تعود إلى عصر ما قبل الإسلام.
شُيّد الحصن على يد قبيلة بني واقف، وكان بمثابة ملجأ للنساء والأطفال أثناء مشاركة رجال القبيلة مع النبي محمد ﷺ في الدفاع عن المدينة خلال غزوة الأحزاب.
ويمثّل الحصن شاهدًا تاريخيًّا على تضحيات القبيلة، حيث زار النبي ﷺ موقعهم وصلى في مسجدهم، وفق ما ورد في السيرة النبوية.
يُعد الحصن اليوم رمزًا لصمود الأجيال، وجدرانه الشامخة تروي قصة شجاعة من صفحات التاريخ الإسلامي.