المشاركون من أنحاء العالم يتوافدون إلى الرياض للمشاركة في الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي

ويهدف هذا الأولمبياد، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، إلى أن يكون منصة دولية للمسابقات في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يحتضن الموهوبين ويعزز مهاراتهم، كما يسعى لإيجاد ملتقى يجمع العلماء والمهتمين؛ لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات في هذا المجال الحيوي.