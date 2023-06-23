محليات

شرطة الدائر تقبض على 7 مخالفين لترويجهم 149 كجم من نبات القات المخدر

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
شرطة الدائر تقبض على 7 مخالفين لترويجهم 149 كجم من نبات القات المخدر

قبضت شرطة محافظة الدائر على "7" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطنين؛ لترويجهم "149" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

القات المخدر
نظام أمن الحدود
شرطة الدائر

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org