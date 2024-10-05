في يومه العالمي.. "العامر": المعلم صاحب أخطر مهمة وأعظم رسالة

وفي مقاله "شكرًا للمعلم (في يومه العالمي)" بصحيفة "الجزيرة"، يقول "العامر": "أخطر مهمة وأعظم رسالة يمكن أن يقوم بها الإنسان في هذه الحياة هي التعليم، ومع أن هذا الفعل -عالي القدر في ميزان الله أولًا ثم موازين الأمم والأوطان قادة وشعوبًا- مَشاع للجميع، وأبوابه مشرعة للكل؛ إلا أن مَن نال الشرف وحظي بالسبق وصار عنوانًا متميزًا لهذه الرسالة السامية في الوجود بأسره -بعد الرسل والأنبياء طبعًا- عبر التاريخ هو المعلم أيًّا كان تخصصه والمرحلة التي يدرّس فيها، الذي يُحتفل به عالميًّا في مثل يوم اليوم 5 أكتوبر من كل عام".