أكثر من 51 ألف م2 بلكات وقطع تجارية.. "السعدون" تطرح مزاد "وجهة التطوير 2" بالرياض

تطرح شركة السعدون العقارية، مزاد "وجهة التطوير 2" الذي يحتوي على العديد من الفرص الاستثمارية المميزة بالرياض.
وقالت الشركة: يتميز المزاد بنوعيته؛ لتلبيته رغبات العملاء من المستثمرين والمطورين العقارين؛ مشيرة إلى أن مزاد يقام على بلكات وقطع تجارية تتجاوز مساحتها 51000م2 بحي القادسية والمونسية وعمائر استثمارية مقابل أسواق الخضار المركزية والنقل العام بحي العزيزية.
ويقام تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ يوم الثلاثاء 3/ 10/ 2023م، بفندق دبل تري من هيلتون.
وبيّنت شركة السعدون العقارية أن التسجيل متاح للمشاركين عبر فروعها بمدينة الرياض وموقعها الإلكتروني https://alsadoun.sa/.
ويُذكر أن السعدون قد نفّذت خلال السنة الحالية أكثر من 18 مزادًا علنيًّا قد تنوعت ما بين تصفية التركات بمزادات خاصة للأفراد ومزادات علنية بقرار من محكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية، وقد تنوعت العقارات المطروحة بتلك المزادات ما بين مراكز تجارية وعمائر وفلل ومستودعات وأراضٍ تجارية وصناعية.
وتسعى "السعدون" من خلال مزاداتها العلنية إلى تلبية حاجة السوق العقارية لكل فئات الأفراد والمؤسسات والشركات؛ مطبقةً على مزاداتها الخاصة لائحة التنفيذ التي تحفظ حقوق أطراف التصفية.. وتَعِد السعدون عملاءها بتوفير كل ما هو جديد وحديث في عالم المزادات.
للاطلاع على كتيب المزاد عبر موقع الشركة:
للاستفسار:
0555259495
920003852