أكثر من 51 ألف م2 بلكات وقطع تجارية.. "السعدون" تطرح مزاد "وجهة التطوير 2" بالرياض

ويُذكر أن السعدون قد نفّذت خلال السنة الحالية أكثر من 18 مزادًا علنيًّا قد تنوعت ما بين تصفية التركات بمزادات خاصة للأفراد ومزادات علنية بقرار من محكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية، وقد تنوعت العقارات المطروحة بتلك المزادات ما بين مراكز تجارية وعمائر وفلل ومستودعات وأراضٍ تجارية وصناعية.