قرارات بتعديل وتغيير بعض الأسماء الجغرافية في المملكة

وناقشت اللجنة تقرير مشاركتها في الدورة الثالثة 2023 لمجموعة فريق خبراء الأسماء الجغرافية بالأمم المتحدة (UNGEN)، إضافة إلى إصدار قرارات عدة تخصّ تعديلاً أو تغييراً لبعض أسماء الأماكن الجغرافية في المملكة العربية السعودية.