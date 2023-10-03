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بالتعاون مع الهيئة الملكية.. "الآيكوموس السعودية" بمحافظة العلا تقيم عددًا من المحاضرات المتخصصة في التراث
تقيم اللجنةُ الوطنية السعودية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع "الآيكوموس"، من خلال مكتبها في محافظة العلا، وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ عددًا من المحاضرات والبرامج المتخصصة في التراث، والتي تقدم لجميع المتخصصين والخبراء والعاملين في مجال الحفاظ على التراث، ضمن سلسلة محاضرات استوديو الحفاظ 2023.
وتأتي محاضرة "الدراسات التاريخية للمواقع الأثرية التي اختتمت موخرًا، ضمن خطط وبرامج اللجنة التي تعقدها سنويًّا مع المهتمين والمتخصصين في التراث الثقافي للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، وتعزيز التواصل والتعاون معهم.
ودعت "الآيكوموس" السعودية جميعَ المهتمين إلى الانضمام لعضويتها وموقعها https://saudi-icomos.org الذي يتم خلاله عرض البرامج والأنشطة بشكل دائم.