بالتعاون مع الهيئة الملكية.. "الآيكوموس السعودية" بمحافظة العلا تقيم عددًا من المحاضرات المتخصصة في التراث

تقيم اللجنةُ الوطنية السعودية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع "الآيكوموس"، من خلال مكتبها في محافظة العلا، وبالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ عددًا من المحاضرات والبرامج المتخصصة في التراث، والتي تقدم لجميع المتخصصين والخبراء والعاملين في مجال الحفاظ على التراث، ضمن سلسلة محاضرات ‫استوديو الحفاظ‬ 2023.