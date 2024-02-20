لمواجهة التضليل الإسرائيلي.. دورة طارئة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام تتهيّأ للانطلاق

يُشار إلى أن التقارير وثّقت استهداف سلطات الاحتلال أكثر من 140 مؤسسة إعلامية في قطاع غزة وفلسطين، مما أدى إلى استشهاد أكثر من مائة شخص من العاملين في قطاع الصحافة والإعلام منذ 7 أكتوبر 2023م، ودمرت مباني مؤسسات إعلامية، وقطعت خدمة الإنترنت عن العاملين في قطاع الإعلام وسكان قطاع غزة بشكل عام، كما يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً لا هوادة فيها ضد سكان قطاع غزة منذ أكثر من أربعة أشهر، مما أدى إلى سلسلة من المجازر ودمار شامل وتهجير واسع بين الفلسطينيين، إضافة إلى تدمير كل القطاعات الخدمية بما فيها القطاع الإعلامي.