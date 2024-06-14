"الرقابة ومكافحة الفساد" تنتشر في كل النقاط الأمنية والطرق المؤدية إلى مكة والمشاعر

وتابع: "في حال رصدت أي ملاحظة يتم التعامل معها وفق ما تنص عليه اللوائح والتنظيمات من قبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومتابعة مستمرة من قبل مدير عام التحريات الإدارية".