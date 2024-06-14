"الرقابة ومكافحة الفساد" تنتشر في كل النقاط الأمنية والطرق المؤدية إلى مكة والمشاعر

تنتشر الفرق الميدانية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في جميع مواقع الضبط الأمني والطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمسجد الحرام، وذلك ضمن الجهات الحكومية المشاركة في حج هذا العام.
وأوضح الرائد عبدالعزيز النفيعي بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن التحريات الإدارية بالمشاركة والتكاتف مع كل الجهات الأمنية أنفذت توجيهات الحكومة -رعاها الله- لتذليل كل الصعاب وخدمة ضيوف الرحمن لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأضاف أن "التحريات الإدارية تتواجد في جميع نقاط الضبط الأمني في الطرق والمداخل المؤدية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، وتعمل وفق اختصاصاتها في مكافحة الفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ الوظيفي على مستوى الأشخاص أو المركبات".
وتابع: "في حال رصدت أي ملاحظة يتم التعامل معها وفق ما تنص عليه اللوائح والتنظيمات من قبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومتابعة مستمرة من قبل مدير عام التحريات الإدارية".
وأهاب بكل المواطنين والمقيمين في حال توافر أي معلومات، بأنه سيتم التعامل معها بسرية تامة وبإمكانهم التواصل عن الرقم 980.