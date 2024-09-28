المملكة تحقّق نمواً بـ 656% في السياح الوافدين للترفيه خلال 2024 مقارنةً بـ 2019

أعلنت وزارة السياحة، بالتزامن مع يوم السياحة العالمي، أن المملكة العربية السعودية استقبلت خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر يوليو من العام الحالي 2024م، 17.5 مليون سائح وافد من الخارج، بزيادة تقدر بنسبة 10% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي 2023م، وزيادة بنسبة 73% مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2019م.