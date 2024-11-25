أمطار غزيرة على الشرقية ومكة.. "911" يتفاعل مع إنذارين لـ"الأرصاد"

تفاعل المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" مع إنذارين أصدرهما المركز الوطني للأرصاد باللون الأحمر لمنطقتي الشرقي ومكة المكرمة.
تفصيلًا، أوضح المركز أن "الأرصاد" أصدر إنذارًا باللون الأحمر للمنطقة الشرقية يفيد بأمطار غزيرة على أجزاء من المنطقة تشمل "الخفجي والنعيرية وقرية العليا"، يستمر حتى 11 مساءً.
كما ذكر مركز "911" أن "الأرصاد" أصدر إنذارًا باللون الأحمر لمنطقة مكة المكرمة يفيد بأمطار غزيرة على أجزاء من المنطقة تشمل "العاصمة المقدسة والطائف والخرمة ورنية وتربة والمويه وأضم والعرضيات وبني يزيد وجذم وميسام ويلملم"، يستمر حتى 11 مساءً.