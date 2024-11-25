أمطار غزيرة على الشرقية ومكة.. "911" يتفاعل مع إنذارين لـ"الأرصاد"

تفصيلًا، أوضح المركز أن "الأرصاد" أصدر إنذارًا باللون الأحمر للمنطقة الشرقية يفيد بأمطار غزيرة على أجزاء من المنطقة تشمل "الخفجي والنعيرية وقرية العليا"، يستمر حتى 11 مساءً.