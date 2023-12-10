زنجبار.. "الخريّف" يستعرض الدور الرئيس والرائد للمملكة عالمياً في مجال التنمية الدولية

واستعرض الدكتور الخريّف، الدور الرئيس للمملكة كونها من الدول الرائدة عالمياً في مجال التنمية الدولية، مؤكداً أهمية تطوير المؤسسة الدولية للتنمية لآليات الدعم بشكل مستمر، إضافة إلى أهمية استفادتها من المبادرات الدولية التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين، خاصةً المبادرات في مجال معالجة الديون والتغير المناخي.