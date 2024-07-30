محليات
تكريم الزميل "العصيمي" في معرض "إكسبو" جاكرتا للسياحة الإسلامية
نظيرَ جهوده الإعلامية البارزة في تغطية فعاليات المعرض
كرّم المنظم الرئيس لمعرض العمرة والسياحة الإسلامية "إكسبو" بجاكرتا "جوكو أسمورو"، مراسلَ صحيفة "سبق" الإلكترونية الزميل هادي العصيمي؛ نظير جهوده الإعلامية البارزة في تغطية فعاليات المعرض.
جاء ذلك في ختام المعرض الذي نظّم من 26 إلى 28 يوليو 2024، في قاعة الجمعية بمركز جاكرتا، بمشاركة عدد من شركات العمرة والحج من دول عربية وإسلامية.
وقد ساهمت جهود "العصيمي" الإعلامية كثيرًا في تسليط الضوء على الحدث؛ ما جذب اهتمام الجمهور المحلي والدولي؛ حيث كانت تغطيته الإعلامية شاملة ومتميزة.
كما تفوق "العصيمي" في نقل الأحداث والأنشطة المتنوعة التي شملت المعرض بشكل دقيق وموثوق؛ ما ساعد في إيصال رسالة المعرض.
من جانبه عبر "جوكو أسمورو"، عن شكره العميق لجميع من ساهم في إنجاح معرض العمرة والسياحة الإسلامية "إكسبو" بجاكرتا.