رئيس وزراء هولندا يصل الرياض في زيارة رسمية

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير (الوزير المرافق)، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، وسفيرة مملكة هولندا لدى المملكة جانيت البيردا، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.