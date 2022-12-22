النيابة العامة: توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن النيابة العامة بمحافظة القطيف باشرت إجراءات التحقيق مع شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول وهما يقومان بدهس أحد الأشخاص بمركبتهما عمداً وسرقة أغراضه الشخصية.