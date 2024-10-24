"الأرصاد" ينبه كل مناطق المملكة: أمطارٌ غزيرة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل العرضيات والطائف وأضم وبني يزيد وميسان والخرمة والمويه وتربة ، وأمطارًا متوسطة على العاصمة المقدسة وجذم ويلملم والقنفذة والليث ورنية والكامل ورهاط ومدركة وهدى الشام، وأمطارًا خفيفة على جموم وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.