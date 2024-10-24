"الأرصاد" ينبه كل مناطق المملكة: أمطارٌ غزيرة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة والتي شملت جميع مناطق المملكة.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل ثار وخباش ويدمة، أمطارًا غزيرة على بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وجازان وفرسان والدرب وبيش ، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل العرضيات والطائف وأضم وبني يزيد وميسان والخرمة والمويه وتربة ، وأمطارًا متوسطة على العاصمة المقدسة وجذم ويلملم والقنفذة والليث ورنية والكامل ورهاط ومدركة وهدى الشام، وأمطارًا خفيفة على جموم وبحرة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء ، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الخبراء والرس والفوارة النبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة الرياض أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وأمطارًا متوسطة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الأحساء وبقيق والعبيلة والعديد وحرض وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة ، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحناكية والمهد ووادي الفرع، وأمطارًا متوسطة على المدينة المنورة والعلا وخيبر ، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن ، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة تبوك أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة تبوك والوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الجمعة.