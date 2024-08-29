شركة "أسواق عبدالله العثيم" توقّع مذكرة تفاهم مع المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"

يذكر أن شركة "أسواق عبدالله العثيم" تسعى للمشاركة في كل ما يدعم الجانب الخيري والإنساني منذ أكثر من 68 عامًا، والتي تتوسّع عامًا بعد الآخر وفقًا لاستراتيجيتها وخططها وبرامجها المستقبلية الطموحة.