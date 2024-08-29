استمرارًا لجهودها نحو تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، شركة "أسواق عبدالله العثيم" توقّع مذكرة تفاهم مع المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"؛ لدعم المشاريع الخيرية من خلال إشراك عملاء "أسواق عبدالله العثيم" في تلك المشاريع عبر أدوات مصمّمة ومبتكرة للتبرع، مثل إضافة أجهزة التبرع الذاتي في فروعها، وخدمة التبرع السريع عبر تطبيق الولاء لعملائها "اكتساب".
أبرم الجانبان مذكرة التفاهم هذه لتيسير آلية التبرع للمجتمع ومتسوقي "أسواق عبدالله العثيم" خاصة؛ لضمان تحقيق التكاتف والمشاركة المجتمعية؛ حيث تسعى هذه المبادرة إلى بناء جسور مستدامة من التعاون بين مختلف شرائح المجتمع؛ لضمان استمرار الدعم والمشاركة على المدى الطويل.
وقّع المذكرةَ كلٌّ من: الرئيس التنفيذي لشركة "أسواق عبدالله العثيم" المهندس موفق مباره، والرئيس التنفيذي لمنصة "إحسان" المهندس إبراهيم بن عبدالله الحسيني. وأكّد "مباره" خلال التوقيع أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن الخطط الوطنية للعمل الخيري، وبما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، مدعومة بالقدرات التقنية والمعلوماتية من "سدايا" لتقديم تجربة تبرّع تسهّل عمل الخير.
يذكر أن شركة "أسواق عبدالله العثيم" تسعى للمشاركة في كل ما يدعم الجانب الخيري والإنساني منذ أكثر من 68 عامًا، والتي تتوسّع عامًا بعد الآخر وفقًا لاستراتيجيتها وخططها وبرامجها المستقبلية الطموحة.