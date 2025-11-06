شاهد.. ثريا عملاقة بـ5 آلاف قطعة تخطف الأنظار في "معرض البناء السعودي 2025"

وكشف مهندس الإضاءة صالح آل لعجم لـ"سبق" أن الثريا العملاقة تتكون من 5 آلاف قطعة، واستغرق تركيبها أسبوعًا كاملًا، موضحًا أن ارتفاعها يصل إلى 8.5 أمتار، وبقطر يبلغ 2.5 متر، مع إمكانية تخصيص تصميمها باستخدام قطع زجاجية أو حجرية بحسب رغبة العميل.