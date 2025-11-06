شاهد.. ثريا عملاقة بـ5 آلاف قطعة تخطف الأنظار في "معرض البناء السعودي 2025"

في خطوة لافتة، شهد معرض البناء السعودي 2025 في نسخته الخامسة والثلاثين عرض واحدة من أكبر الثريات في المملكة، حيث لفتت الأنظار بتصميمها الفريد وتفاصيلها الدقيقة.
وكشف مهندس الإضاءة صالح آل لعجم لـ"سبق" أن الثريا العملاقة تتكون من 5 آلاف قطعة، واستغرق تركيبها أسبوعًا كاملًا، موضحًا أن ارتفاعها يصل إلى 8.5 أمتار، وبقطر يبلغ 2.5 متر، مع إمكانية تخصيص تصميمها باستخدام قطع زجاجية أو حجرية بحسب رغبة العميل.
وأضاف آل لعجم أن "منتجات الماجنتك" تمثل التوجه الأحدث في عالم الإضاءة، وهي أنظمة مغناطيسية تُثبّت على الأسقف أو الجدران، وتتيح تركيب وحدات الإضاءة المختلفة، مثل "السبوت لايت" والمعلقات، بسهولة عبر القوة المغناطيسية.
ويُختتم المعرض اليوم (الخميس)، تحت رعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة 422 عارضًا من 23 دولة، ووجود 8 أجنحة وطنية تمثل كبرى الشركات العالمية في قطاع البناء.
وتضمن المعرض برنامجًا علميًا اشتمل على ورش عمل وجلسات حوارية، ناقش خلالها خبراء محليون ودوليون مستقبل البناء الذكي، والتحول الرقمي، واستخدام المواد المستدامة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد.
كما تناولت الجلسات محاور مهمة أبرزها: مستقبل الصناعات الوطنية لمواد البناء، والمشاريع العملاقة، والابتكار في المنازل الذكية، وتحديات الجودة في الصناعة المحلية.
يُذكر أن معرض البناء السعودي يُعد منصة استراتيجية تمتد لأكثر من أربعة عقود، تجمع قادة الصناعة والمستثمرين والموردين من أنحاء العالم، لعرض أحدث الحلول في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية المستدامة، بما يعزز مستهدفات رؤية السعودية 2030.