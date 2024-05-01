مدير "تعليم صبيا" يؤكّد أهمية نشر ثقافة المهنة وتعزيز حب العمل

نظّمت إدارة "تعليم صبيا"، الثلاثاء، ملتقى التوجيه المهني السابع، بمسرح الإدارة، تزامنًا مع "اليوم العالمي للمهنة".
جاء ذلك بحضور مدير "تعليم صبيا" عثمان بن محمد مسملي، والشركاء من جامعة جازان وصندوق تنمية الموارد البشرية.
تضمّن الملتقى تنظيمَ معرض مصاحب لمبادرات مكاتب التعليم والمدارس الثانوية، ضمّ تسعة أركان، واستعرض فيه الطلاب والطالبات مبادراتهم، وتحدّثوا عن أفكار المبادرات وأهدافها، ومدة ومبررات المشروعات، كما عرض ممثلُ صندوق الموارد البشرية "هدف" برامج الصندوق من الدعم والتدريب.
وعرض الملتقى فيلمًا عن مبادرة الإرشاد المهني في المدارس التي ينفّذها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والخدمات المقدمة للمستفيدين من ورش العمل، والجلسات الإرشادية الفردية، والمشاركة في الفعاليات، وإجراء قياس الميول.
وأكّد "مسملي" حرصَ القيادة على الاستثمار في أبنائها وبناتها الطلاب والطالبات، ودعم الدولة لمختلف البرامج والمشروعات، وأهمية مثل هذه الملتقيات المهنية في نشر ثقافة المهنة، وتعزيز حب العمل، وكذلك تبصير الطلبة بالتخصصات التعليمية والفرص المهنية ومهاراتها ومتطلباتها، وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العمل المهني؛ وفقًا لخطط التنمية ورؤية المملكة 2030م.
وأفاد مدير الإعلام والاتصال إبراهيم الحازمي، بأنّ الملتقى يأتي تزامنًا مع "اليوم العالمي للمهنة"، واحتوى على أربع ورقات عمل عن التعريف بالقبول والتسجيل في التخصصات الجامعية، والتعريف بشهادات الثانوية، واكتشاف الميول المهنية، والتعريف بالذات، واستهدف مديري ومديرات الثانويات، و60 موجهة وموجهًا طلابيًّا، و300 طالب وطالبة.
وكرّم مديرُ "تعليم صبيا" شركاءَ الملتقى من ممثّلي جامعة جازان، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمشاركين في المعرض المصاحب لملتقى المهنة والقائمين عليه.