مدير "تعليم صبيا" يؤكّد أهمية نشر ثقافة المهنة وتعزيز حب العمل

وأفاد مدير الإعلام والاتصال إبراهيم الحازمي، بأنّ الملتقى يأتي تزامنًا مع "اليوم العالمي للمهنة"، واحتوى على أربع ورقات عمل عن التعريف بالقبول والتسجيل في التخصصات الجامعية، والتعريف بشهادات الثانوية، واكتشاف الميول المهنية، والتعريف بالذات، واستهدف مديري ومديرات الثانويات، و60 موجهة وموجهًا طلابيًّا، و300 طالب وطالبة.