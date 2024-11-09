"نائب رئيس الشورى" يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع "رئيس النواب الإيطالي"

التقى نائب رئيس ‫مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي؛ ورئيس مجلس النواب بالجمهورية الإيطالية لورينزو فونتانا؛ على هامش القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والمنعقدة في جمهورية البرازيل الاتحادية.