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"نائب رئيس الشورى" يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع "رئيس النواب الإيطالي"

على هامش القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين
نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي
نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي
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التقى نائب رئيس ‫مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي؛ ورئيس مجلس النواب بالجمهورية الإيطالية لورينزو فونتانا؛ على هامش القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، والمنعقدة في جمهورية البرازيل الاتحادية.

وجرى -خلال اللقاء- بحث أوجه التعاون بين مجلس الشورى ومجلس النواب الإيطالي، والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية سعياً لتحقيق الأهداف المشتركة، كما جرى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين؛ وعضو مجلس الشورى يزيد بن محمد التويجري.

الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي
لورينزو فونتانا

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