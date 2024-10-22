بعدة توصيات.. اختتام الورشة المتخصصة للإعلاميين العرب المهتمين بالأرصاد الجوية

وتضمّن جدول أعمال الورشة مناقشة عدة مواضيع رئيسية؛ من بينها الأثر المناخي الحالي والمستقبلي على الدول العربية، والمخاطر الناتجة عن تصاعد الظواهر الجوية وتأثيرها على المجتمعات، والدور الإعلامي في التوعية بمخاطر الطقس والمناخ، وتسليط الضوء على أهمية إبراز معلومات الأرصاد في الأخبار والتقارير الصحفية.