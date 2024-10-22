بعدة توصيات.. اختتام الورشة المتخصصة للإعلاميين العرب المهتمين بالأرصاد الجوية
اختتمت، اليوم، أعمال الورشة الإعلامية المتخصصة للإعلاميين العرب المهتمين بشؤون الأرصاد الجوية، والتي دعت لها لجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد السعودي.
واستمرت الورشة لمدة يومين في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة تحت عنوان "دور الإعلام في تعزيز الوعي بأهمية معلومات الطقس والمناخ"، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين العرب، والمؤسسات الإعلامية، والقنوات الفضائية.
وتضمّن جدول أعمال الورشة مناقشة عدة مواضيع رئيسية؛ من بينها الأثر المناخي الحالي والمستقبلي على الدول العربية، والمخاطر الناتجة عن تصاعد الظواهر الجوية وتأثيرها على المجتمعات، والدور الإعلامي في التوعية بمخاطر الطقس والمناخ، وتسليط الضوء على أهمية إبراز معلومات الأرصاد في الأخبار والتقارير الصحفية.
وتناولت الورشة تعزيز استخدام مصطلحات الأرصاد عبر وسائل الإعلام، وتأثير الظواهر الجوية الحادة على مناشط الحياة والتنمية المستدامة في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول الرائدة في هذا المجال، والتي أسهمت في رفع الوعي المجتمعي بأهمية متابعة معلومات الطقس والمناخ.
وأعرب المشاركون في الورشة عن شكرهم لجامعة الدول العربية، والمملكة العربية السعودية، واللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أيمن بن سالم غلام، على دعمهم لبرامج لجنة التوعية والإعلام بالأرصاد الجوية.
وأسفرت النقاشات عن عدد من التوصيات، من بينها زيادة الورش التدريبية للإعلاميين، وتعزيز التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية؛ بهدف رفع الوعي بأهمية معلومات الأرصاد.
ودعت التوصيات إلى بناء شراكات إعلامية واسعة في الدول العربية، واستثمار الظروف الجوية السائدة لتعزيز التوعية من أجل حماية الأرواح والممتلكات.
وشددت التوصيات على أهمية تبسيط المعلومات الأرصادية وتوفيرها لوسائل الإعلام بشكل يسهم في نقلها بدقة قبل وقوع الأحداث المناخية؛ بهدف تطوير إعلام متخصص يعزز من أهمية الأرصاد في الإعلام العربي.
وطالب المشاركون الدول الأعضاء بمزيد من الورش المماثلة لرفع مستوى المعلومات الأرصادية لدى الصحفيين والإعلاميين.
كما رحب المشاركون بمبادرة المملكة العربية السعودية لإعداد "حقيبة المصطلحات الأرصادية بلغة الإشارة" لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، مثمنين جهود المركز الوطني للأرصاد في المملكة في تحسين جودة المعلومات الأرصادية وزيادة انتشارها على الصعيدين المحلي والعربي، وتنظيم هذه الورشة المتميزة.