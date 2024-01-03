ظاهرة مشاهَدة بالعين المجردة.. "فلكية جدة": ذروة شهب الرباعيات 2024 فجر الخميس

وأشار أبو زاهرة إلى أن من المتوقع محليًّا أن تكون شهب الرباعيات في أفضل أحوالها عند الساعة 06:00 صباحًا عندما ستكون نقطة إشعاعها (النقطة في السماء حيث تنشأ منها) مرتفعة فوق الأفق الشمالي الشرقي، وسوف تتساقط بمعدل حوالى 18 شهابًا في الساعة عند الرصد من موقع مظلم بعيد عن أضواء المدن.