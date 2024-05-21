الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 44 ْمئوية والسودة 12 فقط

وتوقّع المركز هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة.. في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والقصيم.