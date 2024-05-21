الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة 44 ْمئوية والسودة 12 فقط
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وتوقّع المركز هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة.. في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الشرقية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والقصيم.
وأوضح، أن الأحساء سجّلت أعلى درجة حرارة بالمملكة 44 ْمئوية، في حين سجّلت السودة 12 درجة فقط.
وجاءت درجات الحرارة الأعلى، كالتالي: سجّلت التنهات والدهناء والصمان 43 ْمئوية، فيما سجّلت مكة المكرّمة والرياض والدمام والخرج ووادي الدواسر وحفر الباطن 42.
وسجّلت السودة أدنى درجة حرارة بالمملكة 12 ْمئوية، تلتها الباحة 14، وأبها 15 ْمئوية.
وفيما يخص نسبة الرطوبة، سجّلت أبها والباحة وينبع والسودة 90%.