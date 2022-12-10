بحضور ومشاركة الرئيس الغامبي.. د. العيسى يطلق أعمال مؤتمر علماء المسلمين في إفريقيا

وكان الدكتور العيسى قد وصل إلى عاصمة غامبيا بدعوة رسمية من فخامة رئيس الجمهورية؛ حيث كان في استقباله نائب الرئيس، السيد بادارا أجوف، وجمع من المفتين والعلماء من القارة الإفريقية، وعدد من الوزراء.. ثم أقام الرئيس أداما بارو، في القصر الرئاسي بالعاصمة بانجول، حفل استقبال للأمين العام للرابطة، مقدرًا للرابطة جهودها العالمية، واختيارها جمهورية غامبيا لإقامة مؤتمر علماء المسلمين بإفريقيا، الذي وصفه بـ"الحدث التاريخي، الذي سيكون له الأثر الكبير في القارة الإفريقية"، وقال: إنه يضاهي في أهميته اجتماعات قمم الاتحاد الإفريقي.