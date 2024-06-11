تاركاً وراءه إرثاً من الدعوات.. وفاة حاج سوداني أثناء رحلة الحج إلى المدينة المنورة

وقال أحمد شكاك، أخو المتوفى، روى القصة المحزنة لفقدان شقيقه الغالي والمفرحة لحسن خاتمته وهو متوجه لأداء مناسك الحج قاصدًا أقدس البقاع. مبينًا أنه بالأمس، على متن الرحلة (SV6102، كان عادل يشعر بالسكينة متأملًا السحاب من النافذة، منتظرًا وصوله إلى مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومنها إلى مكة المكرمة بفارغ الصبر. كانت الطائرة على بعد دقائق قليلة من ملامسة الأرض المباركة، فجأةً، وفي لحظة لم يكن يتوقعها أحد، لاحظ المسافرون بجواره أن وضعه ليس على ما يرام وأنه يحتاج إلى المساعدة.