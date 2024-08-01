"محافظ الزلفي" يتفقد السوق المركزي للخضار والفواكة بطريق الملك فهد

وتبلغ مساحة السوق المركزي للخضار والفواكه -الذي دشنه أمير منطقة الرياض خلال زيارته لمحافظة الزلفي- 7425.76م٢، وهو مكيف بالكامل ويقع على أهم شارعين بالمحافظة من الجنوب طريق الملك فهد وسط المحافظة، ومن الشمال شارع الملك سعود، ويحتوي على 102 محل لبيع الخضار والتمور واللحوم والأسماك والدواجن، ويتوسطه مسجد ومواقع للمطاعم والمقاهي علاوة على مبنى إضافي لمختبر فحص الخضار والفواكه بمساحة 1066.61م .