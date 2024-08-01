"محافظ الزلفي" يتفقد السوق المركزي للخضار والفواكة بطريق الملك فهد

تفقد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، السوق المركزي للخضار والفواكه واللحوم الواقع على طريق الملك فهد.
والْتقى العتيبي خلال جولته التفقدية داخل السوق، أصحاب المحلات والباعة وعددًا من المواطنين، واستمع لملاحظاتهم واحتياجاتهم؛ حيث وجّه قيادات القطاعات ذات العلاقة إلى بذل المزيد من الخدمات وتهيئة فرص الاستثمار للمستفيدين.
رافق محافظ الزلفي خلال جولته التفقدية: مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة عبدالمحسن بن أحمد السلمان، ومدير الشرطة العقيد حمود بن حزام العتيبي، ورئيس البلدية المكلف أحمد بن محمد العليوي، ورئيس مجلس الجمعية التعاونية متعددة الأغراض سعد الجبر، وعن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية المهندس سلمان العمار، وعضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية أحمد الموسى .
وتبلغ مساحة السوق المركزي للخضار والفواكه -الذي دشنه أمير منطقة الرياض خلال زيارته لمحافظة الزلفي- 7425.76م٢، وهو مكيف بالكامل ويقع على أهم شارعين بالمحافظة من الجنوب طريق الملك فهد وسط المحافظة، ومن الشمال شارع الملك سعود، ويحتوي على 102 محل لبيع الخضار والتمور واللحوم والأسماك والدواجن، ويتوسطه مسجد ومواقع للمطاعم والمقاهي علاوة على مبنى إضافي لمختبر فحص الخضار والفواكه بمساحة 1066.61م .
ويشتمل السوق على 3 مواقع لمواقف للزوار والمتسوقين وموقف مخصص للتحميل والتنزيل، وبلغت نسبة الإشغال 90% وفقًا لبيانات الجهة المشغلة للسوق المركزي الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي .