خلال أسبوع.. أكثر من 5 ملايين مصلٍ وزائرٍ في المسجد النبوي

استقبل المسجد النبوي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 5.375.870 مصلياً وزائراً، وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي؛ لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.
ووفق "الهيئة"، بلغ عدد الزائرين الذين تشرّفوا بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- 575.713 زائراً، كما أدّى 327.269 زائراً الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.
وأفادت "الهيئة"، بأنه تمّ استهلاك 1490 طناً من مياه زمزم، وفحص 186 عيّنة، كما تمّ تقديم 150.720 وجبة إفطار صائم.
وشملت أعمال التعقيم والتطهير 24.303 لترات، واستفاد من التواصل الميداني باللغات 754.466 زائراً ومصلياً.