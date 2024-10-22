خلال أسبوع.. أكثر من 5 ملايين مصلٍ وزائرٍ في المسجد النبوي

ووفق "الهيئة"، بلغ عدد الزائرين الذين تشرّفوا بالسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- 575.713 زائراً، كما أدّى 327.269 زائراً الصلاة في الروضة الشريفة، وفق الإجراءات التنظيمية المتبعة في تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.