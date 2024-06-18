وزير الشؤون الإسلامية يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

وأكد - في تصريح صحفي - أن ما تحقق من نجاح في الحج لهذا العام هو امتداد للنجاحات المتواصلة التي تدير فيها المملكة منظومة الحج بكل احترافية، مشيرا إلى أن المملكة منذ تأسيسها سخرت كافة الإمكانيات وبذلت مئات المليارات لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار وكل ذلك مسطر في سجل التاريخ العاطر لهذه الدولة المباركة التي جعلت دستورها القرآن والسنة.