النائب العام يدشن الدليل الإجرائي للإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف

وكان ذلك بحضور معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان أثناء الاجتماع السنوي برؤساء نيابات المناطق المنعقد في منطقة عسير بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٤. وتضمن الدليل مرتكزات مهمة عدة في أعمال الرقابة القضائية على السجون، والإشراف على تنفيذ الأحكام، من جملتها إعادة حوكمة الإجراءات القضائية المتخذة من قِبل أصحاب الفضيلة أعضاء النيابات المختصة، والتنظيم المؤسسي بمهام وإجراءات محددة وموثقة، إضافة إلى اشتمال الدليل على نماذج عمل موحدة، بما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ونظام النيابة العامة والأنظمة، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.