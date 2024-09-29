نقل حراج الخردة وتشاليح السيارات لمدينة المعادن على طاولة أمين العاصمة المقدسة

يتطلع عدد من سكان مكة المكرمة من أمين العاصمة المقدسة الإسراع في وتيرة نقل تشاليح السيارات القديم بالمقرح وحراج الخردة بالمعصيم، إلى موقعهما الجديد في مدينة المعادن بالعكيشية، تلك المدينة التي أنشأتها أمانة العاصمة المقدسة؛ بهدف تنظيم أنشطة المعادن والقضاء على عشوائية التشاليح وحراج الخردة.
وجدد الأهالي للمسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة؛ بضرورة تنظيم تلك الأنشطة ونقلها إلى المدينة الجديدة، بعيدًا عن الأحياء السكنية، فضلًا عن عشوائيتها بحالتها الراهنة، مؤكدين أن نقلها سيخلق بيئة مثالية بعيدًا الزحام المروري الذي تُحدثه تلك الأنشطة ناهيك عن العشوائية وقربها من الأحياء السكنية.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أشعرت أصحاب نشاط التشاليح بالمقرح -في وقت سابق- بضرورة إغلاق محالهم ونقلها إلى مدينة المعادن بالعكيشية، فيما لم يُتخذ أي إجراء حتى الآن.
يُشار إلى أن مدينة المعادن الواقعة في منطقة العكيشية جنوب مكة المكرمة تقع على مساحة 645 ألف م2، وتتكون من 4 أقسام هي الخردة والسكراب، وإعادة تدوير النفايات، والجبس والتشاليح.