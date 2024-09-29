نقل حراج الخردة وتشاليح السيارات لمدينة المعادن على طاولة أمين العاصمة المقدسة

وجدد الأهالي للمسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة؛ بضرورة تنظيم تلك الأنشطة ونقلها إلى المدينة الجديدة، بعيدًا عن الأحياء السكنية، فضلًا عن عشوائيتها بحالتها الراهنة، مؤكدين أن نقلها سيخلق بيئة مثالية بعيدًا الزحام المروري الذي تُحدثه تلك الأنشطة ناهيك عن العشوائية وقربها من الأحياء السكنية.