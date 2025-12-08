تبوك تتصدر أمطار المملكة بـ79.3 ملم و77 محطة ترصد الهطولات في 6 مناطق

سجلت منطقة تبوك أعلى معدل لكميات الأمطار لليوم الثاني على التوالي، بكمية بلغت 79.3 ملم في محطة رصد "الشبحة" بمحافظة أملج، وذلك ضمن ست مناطق شهدت هطولات مطرية متفرقة في مختلف أنحاء المملكة.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تقريرها اليومي، أن محطة "الشبعان" بأملج سجلت 69.2 ملم، تلتها "السديد – الوجه" بـ59.6 ملم، ثم مركز "جريش الأمني" بتيماء بـ30.8 ملم، ومحطة رصد أملج بـ29.4 ملم، و"المنيبرة – الوجه" بـ19.2 ملم.
وبيّن التقرير أن 77 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي سجّلت هطول الأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، والجوف.
وفي منطقة مكة المكرمة، سجلت رابغ 47.4 ملم، والأبواء – رابغ 32.8 ملم، وطريق الراية – رابغ 28.6 ملم، والعقلة – رابغ 10.6 ملم.
وفي المدينة المنورة، سجلت "عفيرة – خيبر" 58.4 ملم، ومطار العلا 41.0 ملم، و"عشيرة – خيبر" 35.8 ملم، و"حي الروضة – خيبر" وشارع المندسة العام 34.0 ملم، والمسيجيد – بدر 31.8 ملم، ومطار الأمير عبدالمحسن بينبع 30.0 ملم، و"فضلا – العلا" 28.6 ملم، وأم ذيان – بدر 25.5 ملم، و"حي العدوة – بدر" 25.2 ملم، وميناء ينبع 25.0 ملم، و"الفقرة – المدينة" 24.8 ملم، وأبو ضباع – وادي الفرع 24.5 ملم، و"العشاش – خيبر" 20.6 ملم.
وفي حائل، سُجّلت 11.5 ملم في "الشملي"، و3.8 ملم في "عقدة" و"حي المدائن"، و3.1 ملم في مدينة حائل.
أما في الحدود الشمالية، فسُجّلت 4.2 ملم في مطار عرعر، و2.9 ملم في مطار رفحاء، و1.0 ملم في مدينة عرعر.
وفي الجوف، سُجّلت 6.7 ملم في "الشويحطية – سكاكا"، و5.9 ملم في "المرير – سكاكا"، و5.0 ملم في "عين الحواس – القريات"، و2.8 ملم في "ميقوع – طبرجل".
ولمعرفة تفاصيل كميات الأمطار في مناطق المملكة كافة، يمكن زيارة الرابط .