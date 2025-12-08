تبوك تتصدر أمطار المملكة بـ79.3 ملم و77 محطة ترصد الهطولات في 6 مناطق

وفي المدينة المنورة، سجلت "عفيرة – خيبر" 58.4 ملم، ومطار العلا 41.0 ملم، و"عشيرة – خيبر" 35.8 ملم، و"حي الروضة – خيبر" وشارع المندسة العام 34.0 ملم، والمسيجيد – بدر 31.8 ملم، ومطار الأمير عبدالمحسن بينبع 30.0 ملم، و"فضلا – العلا" 28.6 ملم، وأم ذيان – بدر 25.5 ملم، و"حي العدوة – بدر" 25.2 ملم، وميناء ينبع 25.0 ملم، و"الفقرة – المدينة" 24.8 ملم، وأبو ضباع – وادي الفرع 24.5 ملم، و"العشاش – خيبر" 20.6 ملم.