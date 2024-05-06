ولي العهد يعزي هاتفيًا رئيس الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

كما قدم سمو رئيس دولة الإمارات التعازي لسمو ولي العهد في وفاة سمو الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ، فيما عبّر سمو ولي العهد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة.