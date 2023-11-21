برنامج الأغذية العالمي يشيد بـ"إغاثي الملك سلمان": دور إنساني امتد لكل قارات العالم

كان قد التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لتطوير البرامج والسياسات فاليري جوارنييري، وذلك على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.