برنامج الأغذية العالمي يشيد بـ"إغاثي الملك سلمان": دور إنساني امتد لكل قارات العالم

أشادت مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لتطوير البرامج والسياسات فاليري جوارنييري، بالدور الإنساني الملموس للمملكة ممثلةً عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة الذي امتد لكل قارات العالم، وشمل جميع المتضررين بلا استثناء.
كان قد التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي لتطوير البرامج والسياسات فاليري جوارنييري، وذلك على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة في العاصمة البريطانية لندن.
وشهد اللقاء بحث الموضوعات المدرجة في القمة العالمية للأمن الغذائي العالمي، فضلًا عن مناقشة مستجدات المشاريع المنفذة بين المركز وبرنامج الأغذية العالمي؛ من أجل توفير المساعدات الغذائية الأساسية وتحسين الظروف المعيشية في المجتمعات ذات الاحتياج.
كما تطرق "الربيعة" إلى الظروف والتحديات الإنسانية الصعبة، وسبل تسريع دخول المساعدات العاجلة إلى الشعب الفلسطيني بغزة.