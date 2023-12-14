"الربيعة" يشارك في حلقة نقاش لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية بجنيف

شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية اندرو ميتشل، أمس، في حلقة نقاش بعنوان: "التنمية الدولية في عالم متنازع عليه.. إنهاء الفقر المدقع ومعالجة تغير المناخ" نظمتها وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة، وذلك على هامش المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف.
وأشاد "الربيعة" خلال حلقة النقاش بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مركز الملك سلمان للإغاثة ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية لإنقاذ وتحسين حياة آلاف الأشخاص الذين هم في أمّس الحاجة إلى المساعدة.
وأكد حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز العلاقات بين الجانبين؛ بهدف الاستمرار في الوصول إلى الفئات المحتاجة والمتضررة في العالم.
وتناولت الجلسة عدة محاور مهمة، مثل كيفية اتخاذ إجراءات جماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعادتها إلى مسارها الصحيح، وبحث الشراكات الاستراتيجية بين المنظمات الإنسانية الدولية لخدمة العمل التنموي، فضلاً عن مناقشة إشكالية التهجير القسري للسكان النازحين في العالم.