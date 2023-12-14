"الربيعة" يشارك في حلقة نقاش لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية بجنيف

شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مع وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الأفريقية اندرو ميتشل، أمس، في حلقة نقاش بعنوان: "التنمية الدولية في عالم متنازع عليه.. إنهاء الفقر المدقع ومعالجة تغير المناخ" نظمتها وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة، وذلك على هامش المنتدى العالمي الثاني للاجئين المنعقد في مدينة جنيف.