حجب ٣,٣١٧ موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة الملكية الفكرية

كما احتوى منجزات الملكية الفكرية في مجال الإنفاذ، إذ استقبلت الهيئة ٢,٦٨٩ شكوى و٢٨١ بلاغ انتهاك المحتوى الرقمي، وحجب ٣,٣١٧ موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة الملكية الفكرية، كما تم ضبط أكثر من ٤١ مليون مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية، وفي سبيل توعية المنشآت التجارية تم القيام بـ ١,٠٩٥ جولة ميدانية في مختلف مناطق المملكة للمنشآت التجارية بهدف التوعية بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والعقوبات في حال التعدي الإبداعات.