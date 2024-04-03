حجب ٣,٣١٧ موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة الملكية الفكرية

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية تقريرها السنوي لعام ٢٠٢٣م ليستعرض أهم إنجازات الهيئة خلاله.
إذ تضمن إحصائيات الملكية الفكرية خلال عام ٢٠٢٣م باستقبال ٧,٠٨٤ طلب براءة اختراع بزيادة ٢١٪ عن العام الماضي، و٤٥,٣٢٥ طلب علامة تجارية بزيادة ١٣٪ عن العام الماضي واستقبال ١,٥٧٤ طلب تسجيل اختياري لمصنفات حق المؤلف بزيادة ٨٨٪ عن العام الماضي بالإضافة إلى ١,٩٤٢ طلب تصميم صناعي بزيادة ٢٩٪.
كما احتوى منجزات الملكية الفكرية في مجال الإنفاذ، إذ استقبلت الهيئة ٢,٦٨٩ شكوى و٢٨١ بلاغ انتهاك المحتوى الرقمي، وحجب ٣,٣١٧ موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة الملكية الفكرية، كما تم ضبط أكثر من ٤١ مليون مادة منتهكة لحقوق الملكية الفكرية، وفي سبيل توعية المنشآت التجارية تم القيام بـ ١,٠٩٥ جولة ميدانية في مختلف مناطق المملكة للمنشآت التجارية بهدف التوعية بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والعقوبات في حال التعدي الإبداعات.
ولرفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية والالتزام بها وتفعيل التفتيش الذاتي للجهات الحكومية وتعزيز الشراكة بين الهيئة والجهات الحكومية، من خلال مبادرة مسؤول احترام الملكية الفكرية فقد اعتمدت ١٠٤ مسؤول احترام بمختلف الجهات.
وتسعى الهيئة لتعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال للأنظمة قوانين المتعلقة بالملكية الفكرية مما يساهم في دعم المبدعين والمبدعات في وطننا وبناء مجتمع واع يحترم الملكية الفكرية.