جامعة الملك خالد تعلن استراتيجية جديدة لتطوير الابتعاث وتعزيز التميز الأكاديمي

وأكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، الدور الكبير الذي يمثله الابتعاث في مسيرة الجامعة، وفي تحقيق الطموح والآمال المعقودة على المعيدين والمحاضرين.. وقال: "إن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي تولي الابتعاث اهتمامًا كبيرًا، وتسعى بالتعاون مع الأقسام العلمية والكليات إلى ما فيه تحقيق الأهداف المرجوة منه". مضيفًا بأن الجامعة بصدد اعتماد استراتيجية جديدة للابتعاث، لها مستهدفات منسجمة مع ما يشهده وطننا الحبيب من تطور كبير في جميع المجالات، منها مجال الدراسات العليا، وكذلك مع استراتيجية الجامعة.. وإن هذه الاستراتيجية ستشتمل على مؤشرات لقياس هذه المستهدفات.