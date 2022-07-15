وزير المالية: ارتفاع التضخم من المخاطر الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العالمي

وتطرق معالي وزير المالية خلال الجلسة الأولى للاجتماع التي حملت عنوان (الاقتصاد العالمي)- إلى المخاطر المحيطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، ثم استعرض الاستجابات السياسية المطلوبة، وقال: "يعد ارتفاع التضخم من المخاطر الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة في الدول منخفضة الدخل التي ليس لديها "حيز مالي" للتعامل مع آثار التضخم؛ لذلك يتعين علينا الأخذ في الحسبان تداعيات السياسات عبر الدول - بما في ذلك "سياسات التحول المناخي المتسرعة"- التي لا تأخذ في الاعتبار حالة الاقتصاد العالمي ومرحلة التنمية للدول"، مشيرًا إلى أنه يجب العمل على تعزيز أمن الطاقة وأن تُراعى الظروف الخاصة بكل دولة، ومؤكدًا أهمية تكثيف الجهود لمحاربة "أزمة الغذاء"،لافتًا إلى أن المملكة تعاونت مع الرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين في تنظيم ندوة رفيعة المستوى حول هذا الموضوع.