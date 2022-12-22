ضبط 147 ألف منتج إنارة مخالف في مصانع ومستودعات وأسواق المملكة

أثمرت الجولات الرقابية التي نفّذتها الجهات الحكومية على المصانع والمستودعات والأسواق المختصة بمنتجات الإنارة، عن ضبط أكثر من 147 ألف منتج مخالف، وتم رفعها من مواقعها فورًا.
وشملت الجولات جميع مناطق المملكة؛ بهدف التأكد من التزام الأسواق والمستودعات والمصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة.
وبلغ عدد المصانع المستهدفة ٣٢ مصنعًا، تم تسجيل مصنعين مخالفيْن منها، وإجمالي المنتجات المضبوطة فيها 1190؛ في حين بلغ عدد المستودعات المستهدفة ١٨٤، منها 4 مستودعات مخالفة، وإجمالي المنتجات المضبوطة فيها وصل إلى 45966.. وفي جولات الأسواق تم تنفيذ 6069 زيارة، جرى الكشف على 103 منشآت مخالفة بداخلها، وأكثر من 100164 منتجًا مضبوطًا.
وفيما يخص أنواع المخالفات المرصودة على منتجات الإنارة، فقد تمحورت حول: منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج يحمل بطاقة دون وجود لرمز الاستجابة السريع QR، ومنتج يحمل البطاقة الأوروبية دون وجود السعودية، ومنتج يحمل بطاقة كملصق وليس كمطبوع، ومنتج يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود)، ومنتج يحمل بطاقة مطموسة أو ممزقة.
وكانت الجهات المشاركة في الجولات الرقابية على منتجات الإنارة هي: وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المواصفات السعودية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.