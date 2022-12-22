ضبط 147 ألف منتج إنارة مخالف في مصانع ومستودعات وأسواق المملكة

وبلغ عدد المصانع المستهدفة ٣٢ مصنعًا، تم تسجيل مصنعين مخالفيْن منها، وإجمالي المنتجات المضبوطة فيها 1190؛ في حين بلغ عدد المستودعات المستهدفة ١٨٤، منها 4 مستودعات مخالفة، وإجمالي المنتجات المضبوطة فيها وصل إلى 45966.. وفي جولات الأسواق تم تنفيذ 6069 زيارة، جرى الكشف على 103 منشآت مخالفة بداخلها، وأكثر من 100164 منتجًا مضبوطًا.