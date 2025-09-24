سمو أمين الرياض يزور جناح السعودية في إكسبو أوساكا 2025

زار صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض إكسبو 2025 – أوساكا، والذي يهدف لإبراز الهوية الثقافية للمملكة، وإرثها التاريخي منذ توحيدها وحتى مسيرة التحول الطموحة في ظل رؤية المملكة 2030، بما يعكس إسهامات المملكة في إحداث أثر عالمي مستدام.حيث اطلع سموه على ما يقدمه الجناح من استعراض لرحلة المملكة التحولية في إطار رؤية المملكة 2030.
وتجول سموه على أركان الجناح الذي يشهد تنظيم برنامج فعاليات ثقافية وخاصة خلال الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر الجاري احتفاءً بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 95، منوهًا بمحتوياته التي تسهم في التعريف بحضارة المملكة وتاريخها العريق، وتجسد تراثها وهويتها، ورؤيتها الطموحة.
واستمع سموه خلال الجولة إلى شرحٍ عن أبرز الأقسام والبرامج التي يضمها الجناح، وأشاد سموه بما شاهده في الجناح السعودي، منوهًا بما يمثله معرض إكسبو أوساكا من منصة دولية لاستعراض التجارب الملهمة وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز التواصل الحضاري ويعكس مكانة المملكة المتنامية على الساحة العالمية.