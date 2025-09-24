سمو أمين الرياض يزور جناح السعودية في إكسبو أوساكا 2025

زار صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، جناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض إكسبو 2025 – أوساكا، والذي يهدف لإبراز الهوية الثقافية للمملكة، وإرثها التاريخي منذ توحيدها وحتى مسيرة التحول الطموحة في ظل رؤية المملكة 2030، بما يعكس إسهامات المملكة في إحداث أثر عالمي مستدام.حيث اطلع سموه على ما يقدمه الجناح من استعراض لرحلة المملكة التحولية في إطار رؤية المملكة 2030.