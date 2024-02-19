"العجمي": "منتدى الإعلام السعودي 2024" يسعى إلى تعزيز مكانة المملكة إعلاميًّا

وأوضح أن المنتدى يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها: تطوير صناعة الإعلام السعودي؛ إذ إنه يسعى إلى تعزيز وتطوير صناعة الإعلام السعودي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، واستكشاف أحدث التقنيات في مجال الإعلام، إضافة إلى تعزيز مكانة السعودية إعلاميًّا؛ إذ يسعى المنتدى إلى تعزيز مكانة السعودية إعلاميًّا من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الإعلام، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.