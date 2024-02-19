"العجمي": "منتدى الإعلام السعودي 2024" يسعى إلى تعزيز مكانة المملكة إعلاميًّا

قال الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي إنه منذ بداية عهد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تشهد المملكة العربية السعودية تحولات جذرية في مجال الإعلام، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد، وبناء مجتمع واعٍ ومتقدم.
وأضاف بأنه من بين القطاعات التي تشهد تحولات كبيرة قطاع الإعلام، الذي يعتبر أحد أهم المحاور في تحقيق رؤية السعودية 2030.
وقال إن منتدى الإعلام السعودي 2024 يأتي في هذا السياق، ويعكس الجهود الرامية لتطوير قطاع الإعلام، وتعزيز دوره في المجتمع السعودي.
وأوضح أن المنتدى يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها: تطوير صناعة الإعلام السعودي؛ إذ إنه يسعى إلى تعزيز وتطوير صناعة الإعلام السعودي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، واستكشاف أحدث التقنيات في مجال الإعلام، إضافة إلى تعزيز مكانة السعودية إعلاميًّا؛ إذ يسعى المنتدى إلى تعزيز مكانة السعودية إعلاميًّا من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الإعلام، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.
وأضاف بأنه يهدف كذلك إلى خلق مجتمع حيوي وفعال للفرص الاستثمارية؛ إذ يسعى المنتدى إلى خلق مجتمع حيوي وفعال للفرص الاستثمارية في قطاع الإعلام، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الشركات الإعلامية والمهتمين بقطاع الإعلام، علاوة على أنه يهدف لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول؛ لذا فإن المنتدى يعتبر فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، وتعزيز التعاون الإعلامي الدولي.
وأردف: من أهداف المنتدى أيضًا تسليط الضوء على أبرز التجارب الإعلامية المحلية والعالمية؛ إذ يسعى المنتدى إلى تسليط الضوء على أبرز التجارب الإعلامية المحلية والعالمية من خلال تبادل الأفكار والتجارب بين الشركات الإعلامية والمهتمين بقطاع الإعلام.
وختم الخبير العجمي قائلاً إن منتدى الإعلام السعودي 2024 يأتي في وقت يشهد فيه تطورات سريعة في مجال الإعلام، ويعتبر هذا المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، وتعزيز التعاون الإعلامي الدولي. ومن المتوقع أن يساهم المنتدى في تعزيز مكانة السعودية إعلاميًّا، وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي.