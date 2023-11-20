بحضور أكثر من 11 جهة حكومية وأهلية.. انطلاق ملتقى "إدارة المنظمات في القطاع غير الربحي"

ويأتي تنظيم المعهد لهذا الملتقى إيماناً منه بأهمية التنمية الإدارية في هذا القطاع الحيوي ودعم نموه، حيث يعد القطاع غير الربحي شريكاً مهماً للقطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التنمية الشاملة للمملكة، ولاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، حيث وجهت رؤية المملكة 2030 اهتماماً خاصاً بتطوير دوره، ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5%، وناقش الملتقي في جلساته الحوارية موضوعات مهمة للارتقاء بإدارة منظمات القطاع غير الربحي، سعياً للنهوض بأدائها وتمكينها.