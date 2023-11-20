بحضور أكثر من 11 جهة حكومية وأهلية.. انطلاق ملتقى "إدارة المنظمات في القطاع غير الربحي"

نظم معهد الإدارة العامة ملتقى "إدارة المنظمات في القطاع غير الربحي"، اليوم, بمدينة الرياض، بمشاركة وحضور المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان, وعدد من المسؤولين والمتخصصين والخبراء، وأكثر من 11 جهة حكومية وأهلية معنية بهذا القطاع الحيوي.
ويأتي تنظيم المعهد لهذا الملتقى إيماناً منه بأهمية التنمية الإدارية في هذا القطاع الحيوي ودعم نموه، حيث يعد القطاع غير الربحي شريكاً مهماً للقطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التنمية الشاملة للمملكة، ولاسيما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، حيث وجهت رؤية المملكة 2030 اهتماماً خاصاً بتطوير دوره، ورفع مساهمته في النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5%، وناقش الملتقي في جلساته الحوارية موضوعات مهمة للارتقاء بإدارة منظمات القطاع غير الربحي، سعياً للنهوض بأدائها وتمكينها.
وقام معهد الإدارة العامة بدور فاعل في تطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية في منظمات القطاع غير الربحي لدعم منسوبيه وتمكينهم من أداء أدوارهم بكفاءة وفاعلية على نحو يكفل الارتقاء بالتنمية الإدارية.
وشهد الملتقى إطلاق عدد من المبادرات النوعية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين المعهد وشركائه من الجهات المعنية بالقطاع الغير ربحي, لتطوير قدرات ومهارات منسوبيه ومنظماته، وتمكينهم من أداء أدوارهم التنموية.
يشار إلى أن الجهات المشاركة في الملتقى هي جمعية كفيف الأهلية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية، ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفد"، وجمعية النهضة النسائية، وبرنامج "مواءمة" من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وجمعية السبيعي الخيرية، وجمعية جود النسائية لخدمات القطاع غير الربحي، وأوقاف علي عبدالعزيز الضويان، ومنصة إثرائي.