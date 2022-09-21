جدة.. "بوابة الحرمين" من مكتبٍ لمتابعة المشاريع لهيئةٍ تطويرية برئاسة ولي العهد

وتتميز هيئة تطوير محافظة جدة بـ10 أهداف؛ منها تمتعها بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتنسّق جهود القطاعات المعنية في التنمية، وتوائم الخطط والأهداف التنموية في المحافظة، ولها دور في رصد أداء الأجهزة الحكومية في التنفيذ، وتنمية القطاعات المختلفة بالمحافظة، وإعداد المخططات الاستراتيجية والسياسات والرؤى والتوجهات، وتنفيذ الخطط وتحديد المبادرات والبرامج، والإسهام في توطين الوظائف لأبناء المحافظة، وخلق بيئة استثمارية جـاذية، ورفـع جـودة الحيـاة.