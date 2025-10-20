أمير الشرقية يشهد توقيع اتفاقيتين لجسور مشاه بملعب أرامكو

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الاتفاقيتين تمثلان نموذجًا متقدمًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المدن، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الأولى تشمل إنشاء وصيانة جسر مشاة بطول 160 مترًا يربط ملعب أرامكو بفندق العثمان "كمبينسكي" على طريق الملك سعود بن عبدالعزيز.