أمير الشرقية يشهد توقيع اتفاقيتين لجسور مشاه بملعب أرامكو

بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين في ديوان الإمارة، توقيع اتفاقيتين مع القطاع الخاص لإنشاء وصيانة جسور للمشاة تربط ملعب أرامكو السعودية بالأحياء المجاورة، وذلك ضمن مبادرات أمانة المنطقة الشرقية لتعزيز جودة الحياة وتحسين البنية التحتية الحضرية.
وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الاتفاقيتين تمثلان نموذجًا متقدمًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير المدن، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الأولى تشمل إنشاء وصيانة جسر مشاة بطول 160 مترًا يربط ملعب أرامكو بفندق العثمان "كمبينسكي" على طريق الملك سعود بن عبدالعزيز.
أما الاتفاقية الثانية، فتتضمن إنشاء وصيانة جسرين للمشاة، يبلغ طول كل منهما 80 مترًا، أحدهما يربط الملعب بالأحياء المجاورة على طريق الملك سعود (القشلة)، والآخر على طريق الملك فهد.
وجرى توقيع الاتفاقية الأولى بين الأمانة وشركة العثمان القابضة، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله العثمان، فيما وُقعت الثانية مع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، ومثّلها الشريك التنفيذي الأستاذ عبدالمحسن الراشد.
وأكد الجبير أن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود الأمانة لتعزيز السلامة المرورية، وإنسنة المدن، وتسهيل حركة المشاة اليومية وفق أفضل المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم أيضًا في تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري، ودعم استدامة مشاريع البنية التحتية.
وأضاف أن توقيع الاتفاقيتين يعكس حرص الأمانة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بوصفها ركيزة من ركائز التنمية المستدامة، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لبناء مدن عصرية صديقة للإنسان.