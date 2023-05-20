طراز فريد جاذب للاستثمار.. "صورة عالمية لحي الملك سلمان" يبرزها مختصٌّ

يُذكَر أنه صدر قرار بإطلاق مسمّى حي الملك سلمان على حيَّي الواحة وصلاح الدين، والإعلان عن مشروع تطويري شامل في إطار التنمية الشاملة، بما فيها التنمية السياحية المستدامة، ورفع جودة العيش في مدينة الرياض، والتي من المقرر أن تكون من ضمن أفضل ١٠٠ مدينة للعيش على مستوى العالم، إضافة لمدينتين سعوديتين.